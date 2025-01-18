Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Wolfsburg maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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