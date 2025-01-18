Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Freiburg maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports MAX 1 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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