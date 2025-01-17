İngiliz ekibi, ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hull City'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hull City, deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar."

KARDEŞİ FENERBAHÇE'DE

Nordin Amrabat, bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist üretti. Ayrca tecrübeli futbolcunun kardeşi Sofyan Amrabat Fenerbahçe forması giyiyor.