Benfica 4-0 Famalicao (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kerem ve Orkun sahneye çıktı, Benfica rahat kazandı!

Benfica 4-0 Famalicao (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kerem ve Orkun sahneye çıktı, Benfica rahat kazandı!

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica, evinde Famalicao'yu 4-0 yendi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 01:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025- 01:40