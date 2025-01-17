Portekiz Ligi'nin 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Benfica maçı 4-0 kazandı.
Benfica'ya zaferi getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.
Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı.
İŞTE O GOL:
⚽GOL! Benfica'da sıra Milli yıldızlarımızın! Kerem Aktürkoğlu, topuğuyla bıraktı. Orkun Kökçü, köşeye enfes vurdu. Benfica farka gidiyor 4-0! pic.twitter.com/a3z1F5HJl3— TRT Spor (@trtspor) January 17, 2025