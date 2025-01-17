Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Stefano Pioli yönetiminde 14 haftada 28 puan toplan Riyad temsilcisi averajla 4. sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen ancak liderin 12 puan gerisinde yer alan deplasman takımı, ligin 8. sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Taawon - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Stefano Pioli yönetiminde 14 haftada 28 puan toplan Riyad temsilcisi averajla 4. sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen ancak liderin 12 puan uzağında olan deplasman takımı, ligin 8. sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Taawon - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Taawon - Al Nassr maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

AL TAAWON - AL NASSR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Nassr maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.