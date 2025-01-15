Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Union Berlin - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Augsburg maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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