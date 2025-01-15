İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Leicester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Crystal Palace maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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