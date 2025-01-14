Farense - Benfica ŞİFRESİZ İZLE | Farense - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Portekiz Lig Kupası

Portekiz Lig Kupası finalinde Farense, Benfica ile karşı karşıya gelecek. İki büyük takımın kozlarını paylaşacağı çeyrek final mücadelesi son 16 turu, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Viktor Gyökeres gibi isimlerin yer alacağı maçta hangi isimlerin ilk 11'de olacağı ise merak ediliyor. Peki, Farense - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Farense - Benfica maçı şifresiz mi olacak? İşte Portekiz Lig Kupası maçı hakkında dikkat çeken notlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2025- 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025- 15:40