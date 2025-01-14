Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı 14 Ocak Salı günü saat 22.30'da beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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