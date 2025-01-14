İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea sahasında Bournemouth'u konuk etti. Enzo Maresca'nın öğrencileri kendi sahasında 1 puanı son dakikada kurtardı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Ligde galibiyete hasret kalan Chelsea rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi 13. dakikada Cole Palmer ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında maça ortak olan Bournemouth, Justin Kluivert ile 50. dakikada skoru dengeledi. 68. dakikada Antoine Semenyo ile öne geçerken maçta son noktayı 90. dakikada Reece James koydu.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Chelsea 37 puana yükseldi. Bournemouth ise puanını 34 yaptı.