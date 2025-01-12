Real Madrid İle Barcelona, İspanya Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Dünyanın en önemli maçlarından biri olan El Clasico, bu defa final maçında futbolseverlerle buluşacak. Mallorca'yı 3-0 yenerek finale katılmaya hak kazanan eflatun-beyazlılar ile Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Katalan ekibi 258. kez kozlarını paylaşacak. 26 Mart 1916'dan beri mücadele etmeyi sürdüren iki büyük takım, ligde oynanan maçta gündem olmuştu. Hans Flick'in öğrencileri, deplasmanda Carlo Ancelotti'nin takımını 4-1 mağlup ederek tarihe geçti. Rövanş maçı olarak kabul edilen İspanya Süper Kupa finalinin ne zaman olduğu ise araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte El Clasico hakkında öne çıkan notlar...

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Süper Kupa finalinde Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid ile Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona karşı karşıya gelecek. 258. kez kozlarını paylaşacak iki takım, El Clasico tarihinde bir maça daha imza atacak. Son oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, eflatun-beyazlıları deplasmanda 4-1 yenerek maça damga vurmuştu. Carlo Ancelotti ve öğrencilerinin final maçında nasıl tepki gösterecekleri futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 26 Mart 1916'dan beri oynanmaya devam eden ezeli rekabette sürpriz sonuçlar ortaya çıkarken, Barcelona'nın son haftalarda yaşadığı düşüşün El Clasico'ya yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa final maçında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 12 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA OYNAYACAK MI?

Real Madrid kadrosunda son haftalarda daha fazla şans bulan Arda Güler'in Barcelona maçında ilk 11'de şans bulması beklenmiyor. Carlo Ancelotti yönetiminde sonradan şans bulacağı tahmin edilen A Milli futbolcunun kritik El Clasico'da yedeklerde olacağı belirtiliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski

REAL MADRID İLE BARCELONA 258. DEFA KARŞI KARŞIYA

26 Mart 1916'da başlayan Real Madrid - Barcelona derbileri tam 257 defa oynandı. Bu karşılaşmaların 105'inde kazanan taraf Real Madrid olurken, 100 kez de Barcelona zafere ulaşan takım oldu. El Clasico tarihinde oynanan 52 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İSPANYA SÜPER KUPASI'NDA BARCELONA ZİRVEDE

İspanya Süper Kupa'yı müzesine en çok götüren takım Barcelona oldu. 14 defa kupayı kazanan ve rekoru elinde bulunduran Barcelona'yı 13 kupa ile Real Madrid takip ediyor. Ezeli rakibini yakalama fırsatı bulan eflatun-beyazlılar, 2023 yılında El Clasico'yu 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. 2024 yılında oynanan final maçında bir kez daha karşılaşan Real Madrid ile Barcelona, Carlo Ancelotti'nin öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

EL CLASICO İSTATİSTİKLERİ

El Clasico, futbolseverler tarafından en merak edilen maçların başında geliyor. Real Madrid ile Barcelo'nın karşı karşıya geldiği mücadeleler büyük bir heyecanla takip edilirken, istatistikleri ise merak ediliyor. İşte El Clasico tarihi hakkında öne çıkan bilgiler:

En Farklı Galibiyet: Real Madrid 11 - 1 Barcelona (1943)

El Clasico'da En Fazla Forma Giyen Futbolcu: Sergio Busquets (48)

Real Madrid - Barcelona Maçlarında En Fazla Gol Atan Futbolcu: Lionel Messi (26)