Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Arsenal karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı FA Cup maçında önce penaltı kurtardı kısa süre sonra da yakın mesafeden gole bir kez daha engel oldu. Başarılı kaleci seri penaltı atışlarında da tur biletini takımına getirmeyi başardı. İşte o anlar...

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Manchester United, Emirates Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Manchester United'da sahaya ilk 11'de çıkan Altay Bayındır maçın 72. dakikasında Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ın penaltı vuruşunda topu iki hamlede tutarak gole geçit vermedi..

6 DAKİKA SONRA BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

Mücadelenin bu kez 79. dakikasında gelişen Arsenal atağında ceza sahasına kesilen topa Declan Rice bomboş yükselerek yakın mesafeden kafayı vurdu ancak Altay Bayındır bu pozisyonda da topu dışarı çelmeyi başardı.

SERİ PENALTILARDA DA GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca penaltılara geçildi.

Penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaptı. Arsenal'de Kai Havertz, Altay'ı geçemedi ve tur atlayan taraf ManU oldu.

Altay Bayındır böylece, yaptığı kritik kurtarışlar sonrası turun mimarı oldu.