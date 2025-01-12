Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Stuttgart maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.30'da beIN SPORTS 3 ve tivibu SPOR 3 ekranlarından yayınlanacak.

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