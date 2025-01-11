İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile karşılaştı.
Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Deplasman ekibinin tek golünü 8. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
En sahibinin golünü ise 45+1. dakikada Nikola Vlasic attı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 33 puana, Torino ise 22 puana yükseldi.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOLÜ:
🔥KENAAAAAANNN YILDIZZZZ! 🕸 pic.twitter.com/T7IRv2wmbk
— S Sport (@ssporttr) January 11, 2025