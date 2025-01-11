Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz sahasında Bochum'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Mainz - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Bochum MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz - Bochum maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.30'da beIN SPORTS MAX 1 ve tivibu SPOR 2 ekranlarından yayınlanacak.

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