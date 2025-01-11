Iğdır FK: 0-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fatih Karagümrük rakibini deplasmanda mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 17:01