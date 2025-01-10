Almanya Bundesliga'nın 16. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma hakkında birçok gelişme yaşanırken, Nuri Şahin'in Xabi Alonso karşısında nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in takımı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Üst sıraları doğrudan ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, geçtiğimiz sezonun şampiyonu karşısında 3 puan için mücade edecek. 2024-2025 sezonuna da etkili başlayan Bayer Leverkusen, 15 maç sonunda 9 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan deplasman takımı, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bundesliga'nın dikkat çeken maçı hakkında detaylar...

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada iki takım da 3 puan almak isterken, Teknik Direktör Nuri Şahin ile Xabi Alonso'nun nasıl mücadele göstereceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 25 puanla 6. sırada yer alan Dortmund, geçtiğimiz sezonun şampiyonuna karşı etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Taraftarı önünde kazanan taraf olmak isteyen ev sahibi takım, 6. sıradan yukarıya doğru çıkmayı amaçlıyor. Bayern Münih hegemonyasına son vererek, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Bayer Leverkusen, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Xabi Alonso yönetiminde başarılı performansını Borussia Dortmund karşısında da göstermek isteyen deplasman takımı, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 16. haftasında oynanacak Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı 10 Ocak Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen maçı beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NURİ ŞAHİN İLE XABI ALONSO KOZLARINI PAYLAŞACAK

Bu sezon Borussia Dortmund teknik direktörü olarak göreve başlayan Nuri Şahin hem Avrupa'da hem de ligde mücadelesini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9. sırada bulunan Dortmund, ligde ise 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Son şampiyon Bayer Leverkusen, Xabi Alonso yönetiminde oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 4., Bundesliga'da ise 2. sırada bulunuyor. İki genç teknik direktörün mücadele edeceği haftada kimin kazanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ÜSTÜNLÜK BORUSSIA DORTMUND'UN

Bundesliga'nın 16. haftasında karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen 93. maçlarına çıkacak. Tarihlerinde oynadıkları 92 maçın 38'ini Borussia Dortmund kazanırken, 30 mücadeleden de Bayer Leverkusen üstün ayrıldı. 24 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

FLORIAN WIRTZ GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Florian Wirtz, bu sezon oynadığı 15 maçta 7 gol, 7 de asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 5 defa fileleri havandırırken, 1 de gol pası verdi.