İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona final için kozlarını paylaştı.

King Abdullah Sports City'de oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Barcelona rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran taraf oldu.

Barça'nın gollerini 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Barcelona, 9 Ocak'ta oynanacak Real Madrid - Mallorca maçının galibiyle İspanya Süper Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Ocak'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.