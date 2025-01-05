Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Marsilya ile Le Havre 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 16. haftada Marsilya ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Le Havre maçı 5 Ocak Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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