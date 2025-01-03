İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Valencia sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Valencia ile Real Madrid 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Madrid maçı 3 Ocak Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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