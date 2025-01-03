İspanya La Liga'nın 18. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Real Madrid'in gollerini 85. dakikada Luka Modric ve 90+5. dakikada Jude Bellingham kaydederken, Valencia'nın tek golü 27. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Öte yandan Real Madrid'de Jude Bellingham, 55. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. ise 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Real Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, Valencia karşısında süre almadı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, Valencia 12 puanda kaldı.