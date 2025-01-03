İtalya Süper Kupa'da final heyecanı sürüyor. Inter'in Atalanta'y elemesinin ardından son finalist, Juventus ile Milan karşılaşmasının galibi olacak. TRT'nin canlı ve şifresiz yayınlayacağı Juventus - Milan maçının yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa'da yarı final heyecanı devam ediyor. Inter ile Atalanta arasındaki mücadelede kazanan Hakan'lı Inter olurken diğer finalisti belirlemek için Juventus ile Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Milan maçı 3 Ocak Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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