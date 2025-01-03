Son dakika spor haberi: İtalya'da futbol heyecanı devam ediyor. İtalya Süper Kupa Yarı Final'inde Milan, Juventus'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İşte detaylar...

İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Juventus ile Milan kozlarını paylaştı.

Bu mücadeleden Milan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve finalin yolunu tuttu.

Maçta gol perdesini 21. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız açtı.

İlk yarı bu golle Juventus'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 71. dakikada Pulisic penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

75. dakikada Juve'den Gatti kendi kalesine gol attı. Bu gol nedeniyle Milan rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Milan bu skorla finalde 6 Ocak'ta Inter ile Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.