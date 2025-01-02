Liva için büyük para! Fiyatı...
Mourinho Felix’i ikna etti!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (1 Ocak)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a dev transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi G.Saray'a dev transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi 10:40
Batshuayi G.Saray'dan ayrılıyor! Resmen geri dönüyor Batshuayi G.Saray'dan ayrılıyor! Resmen geri dönüyor 09:49
F.Bahçe'de Mourinho gerçeği ortaya çıktı! Az kalsın gidiyormuş F.Bahçe'de Mourinho gerçeği ortaya çıktı! Az kalsın gidiyormuş 09:28
G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi 09:02
Fırtına'da liste başı Zubkov! Fırtına'da liste başı Zubkov! 00:21
Trabzonspor'dan orta saha sürprizi! Trabzonspor'dan orta saha sürprizi! 00:19
Daha Eski
İtalya'dan Beşiktaş iddiası! Immobile... İtalya'dan Beşiktaş iddiası! Immobile... 00:18
Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a Son çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a Son çalımı! 00:17
F.Bahçe'nin yeni stoperi MANU'dan! F.Bahçe'nin yeni stoperi MANU'dan! 00:17
G.Saray'dan yeni yıl bombası! G.Saray'dan yeni yıl bombası! 00:17
Livakovic'in bonservisi belli oldu! Livakovic'in bonservisi belli oldu! 00:13
F.Bahçe'den Ada çıkarması! F.Bahçe'den Ada çıkarması! 00:12