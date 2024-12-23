Benfica - Estoril maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? | Liga Portugal

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. Benfica sahasında Estoril'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Özellikle Galatasaray'dan transfer olduktan kısa bir süre sonra ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Kerem Aktürkoğlu'nın kritik maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki; Benfica - Estoril maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

Benfica - Estoril maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde Benfica ile Estoril karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türk taraftarlar ve futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor. Peki, Benfica - Estoril maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - ESTORİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Estoril maçı 23 Aralık Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Benfica'ya transfer olduktan kısa bir süre sonra kadrodaki yerini sağlamlaştıran Kerem Aktürkoğlu'nun Estoril maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Portekiz Ligi'nde gösterdiği performansla dikaktleri üzerine çeken Aktürkoğlu, 10 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de takımını öne geçiren golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun Estoril maçında ilk 11'de olması bekleniyor.