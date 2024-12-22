Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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