Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Özellikle Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı Türk taraftarlar tarafından takip ediliyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Sevilla 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Sevilla maçı 22 Aralık Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11"DE Mİ?

Real Madrid ile Sevilla arasında oynanacak La Liga maçında Arda Güler'in ilk 11'de olması beklenmiyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından şans verilmesi durumunda genç yıldızın ikinci yarıda oyuna gireceği tahmin ediliyor.

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