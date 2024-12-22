İngilitere Premier Lig'de haftanın maçı nefesleri kesti.
17. haftada lider Liverpool deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Liverpool 6-3 kazanarak liderliğini perçinledi.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Luis Diaz(2), Mohamed Salah(2), Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister kaydetti.
Ev sahibi Tottenham'ın golleri ise James Maddison, Dejan Kulusevski ve Dominic Solanke'den geldi.
1 maç eksiği bulunan Liverpool puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
11. sırada yer alan Tottenham ise 23 puanda kaldı.