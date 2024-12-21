Crystal Palace - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Crystal Palace - Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki,Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Crystal Palace - Arsenal maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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