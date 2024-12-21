Celta Vigo - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo - Real Sociedad 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CELTA VİGO - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celta Vigo - Real Sociedad maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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