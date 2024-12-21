Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor.
Ligin 15. haftasında Bayer Leverkusen ile Freiburg, BayArena'da kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Xabi Alonso'nun öğrencileri 5-1 kazandı.
Leverkusen'in gollerini 45+1, 67, 74 ve 77. dakikalarda Patrik Schick ile 51. dakikada Florian Wirtz kaydetti.
Freiburg'un tek golünü ise 55. dakikada Vincenzo Grifo attı.
Ayrıca karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi ekipte Florian Wirtz penaltı atışından yararlanamadı.
Bu mücadele sonrasında Bayer Leverkusen 32 puana yükselirken, Freiburg 24 puanda kaldı.