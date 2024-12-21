Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı izle (Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı anlatım)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Bu dev maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2024- 22:53