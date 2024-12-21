Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Bu dev mücadeleyi Madrid ekibi son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. İşte detaylar...

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında ligde ilk 2 sırada yer alan Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi Madrid ekibi 2-1 kazandı.

Barça'nın tek golünü 30. dakikada Pedri kaydetti.

Atletico Madrid ise 60. dakikada beraberliği yakaldı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında deplasman ekibinde Alexander Sörloth takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 41 puana yükselirken liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 38 puanda kaldı.

18 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Sörloth'un 90+6. dakikada kaydettiği ve Atletico Madrid'e galibiyeti getirdiği gol, aynı zamanda Atletico Madrid'in 18 yıl aradan sonra Barcelona'yı deplasmanda mağlup ettiği gol oldu. Başkent ekibi, son olarak Barcelona'yı 5 Şubat 2006 tarihinde deplasmanda mağlup etmişti.

LİDER DEĞİŞTİ

Bu karşılaşmayla birlikte Atletico Madrid, LaLiga'da 41 puana yükselerek liderliği Barcelona'dan devraldı. Katalan ekibi ise 38 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.