İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Kötü gidişata son vermek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güçlü rakibi karşısında nasıl bir mücadele vereceği merak edilen City'nin Manchester derbisinde aldığı son dakika mağlubiyeti şok etkisi oluşturdu. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GUARDIOLA EMERY'E KARŞI

Premier Lig'in 17. haftasında oynanacak Aston Villa - Manchester City maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Son 11 maçında sadece 1 kere kazanabilen Pep Guardiola'nın Unai Emery karşısında nasıl bir çözüm bulacağı araştırılıyor. Manchester United karşısında son dakikalarda 2 gol yiyerek maçı 2-1 kaybeden City, ligde 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

Rakibi Manchester City'nin 2 puan gerisinde olan Aston Villa ise 7. sırada bulunuyor.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Manchester City maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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