Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan mücadelede 15. dakikada Solanke ile öne geçen Tottenham, 47'de Kulusevski'yle farkı 2'ye çıkardı, 54'te tekrar sahneye çıkan Solanke skoru 3-0'a getirdi.
63'te Zirzkee ile durumu 3-1'e getiren Manchester United, 70. dakikada Diallo ile farkı bire indirdi.
Beraberlik için bastıran ManU savunmasında boşluklar verince 88'de Heung-Min Son farkı tekrar ikiye çıkardı: 4-2
Karşılaşmada gol perdesini 90+5'te ManU'dan Evans kapattı: 4-3.
Bu sonucun ardından Tottenham, Kırmızı Şeytanlar'ı lig kupasının dışına itti.
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Arsenal, Liverpool, Newcastle United ve Tottenham mücadele edecek.