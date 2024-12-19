Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemlerini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray - Trabzonspor maçında düdük çalan Kadir Sağlam'a 17. haftada görev verilmedi.
İşte Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler:
20 Aralık 2024 - Cuma
20.00: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi
16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00: Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar
13.30: Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00: Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00: Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi
20.00: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00: RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu