Ronaldo Nazario Brezilya Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu!

Son dakika spor haberi: Efsane futbolculardan Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario flaş bir hamle yaptı.

Fenomen Ronaldo olarak da bilinen eski oyuncu, ülkesinin futbol federasonu başkanlığına aday oldu.

SEÇİM 2026'DA!

Brezilya Futbol Federasyonu'nun seçimi 2026 mart ayında gerçekleşecek.

REAL VALLADOLID'İN BAŞKANI

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı kendisine hedef koyan Ronaldo Nazario'nun spor yöneticiliği tecrübesi de bulunuyor.

3 Eylül 2018'de İspanya La Liga ekibi Real Valladolid'i satın alan Fenomen, 28 Eylül 2018 tarihiden beri kulübün başkanlığını da yapıyor.

Ronaldo Nazario, tam 3 sene boyunca Brezilya ekibi Cruziero'nun da sahibiydi. Genç futbol adamı, 29 Nisan 2024 tarihinde kulübü satarak elinden çıkardı.