Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Kastamonuspor sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kastamonuspor - Bodrum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kastamonuspor - Bodrum FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Kastamonuspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Bodrum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASTAMONUSPOR - BODRUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kastamonuspor - Bodrum FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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