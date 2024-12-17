Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Esenler Erokspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Esenler Erokspor - İstanbulspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Esenler Erokspor - İstanbulspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Esenler Erokspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - İstanbulspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - İSTANBULSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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