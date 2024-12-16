Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Konyaspor sahasında Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Konyaspor ile Karacabey Belediye Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı 17 Aralık Salı günü saat 15.30'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI CANLI İZLE

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