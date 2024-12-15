Lazio - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Inter maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

2024-2025 sezonuna da etkili bir başlangıç yapan Inter, 2 maçı eksik olmasına rağmen 31 puanla 3. sırada bulunuyor. Lider Napoli ise puan farkı 6 olan mavi-siyahlılar, üst üste 2. şampiyonluğunu hedefliyor. Simone Inzaghi yönetiminde başarılı bir performans gösteren Inter, orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun etkili performası ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Lazio karşısında ilk 11'de mi oynayacak?

16 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak Lazio - Inter maçında Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor.

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