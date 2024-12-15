İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Brentford karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Enzo Maresca ile eski günlerini anımsatan performansıyla taraftarı mutlu eden mavi-beyazlılarda, 16. haftada Cole Palmer'ın nasıl bir futbol ortaya koyacağı merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından incelenmeye devam ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Chelsea - Brentford karşı karşıya gelecek. Bu sezona Teknik Direktör Enzo Maresca ile başlayan ve başarılı sonuçlar alan mavi-beyazlılar, ligde oynadığı 15 maçın ardından 2. sırada yerini aldı. Premier Lig'de son 4 maçını da kazanan Chelsea, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. Cole Palmer önderliğinde yeni sezona etkili başlayan mavi-beyazlılar, Brentford karşısında da kazanarak yoluna devam etmeyi hedeflyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Brentford maçı 15 Aralık Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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