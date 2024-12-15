Brighton - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun mücadele forma şansı bulup bulmayacağı Türk taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?

FERDİ KADIOĞLU KADRODA MI?

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve bu sezon etkili bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun Crystal Palace karşısında kadroda olması beklenmiyor. Yaşadığı sakatlıktan dolayı tedavisine devam edilen genç oyuncunun, önümüzdeki hafta sahalara döneceği tahmin ediliyor.

BRİGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Crystal Palace maçı 15 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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