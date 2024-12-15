Portekiz Ligi'nde 14. hafta maçında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı maçta AVS ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz Ligi'nde 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda AVS ile karşılaştı. Zorlu maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekibin golü 17. dakikada Zeki Amdouni'den geldi. AVS 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.

Amdouni'nin kaydettiği golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asiste ulaşmış oldu.

Bir maçı eksik olan Benfica bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkardı ve Sporting ile puan farkını 3'e indirdi. AVS ise 12 puana çıktı.