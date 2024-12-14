Real Madrid, İspanya La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3'lük eşitlikle noktalandı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmada 2 asist yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Çekişmeli maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Rayo Vallecano'nun golleri 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mümin ve 64. dakikada Isi Palazon'dan geldi. Real Madrid'in sayılarını ise 39. dakikada Federico Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ!

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve 79 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu mücadelede takımı adına 2 asist yaptı. Arda Güler böylelikle 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu. Bunun yanı sıra 19 yaşındaki genç yıldızın attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 37 puana ulaştı ve 2. sırada kaldı. Rayo Vallecano ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.