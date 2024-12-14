Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool evinde Fulham ile kozlarını paylaştı. Çekişmeli mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Fulham, 11. dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. Liverpool'da Andrew Robertson, 17. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Zorlu maçın ilk yarısı Fulham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Liverpool 47. dakikada Cody Gakpo ile skora denge getirdi. Fulham, 76. dakikada Rodrigo Muniz ile bir gol daha buldu ve yeniden öne geçti. Liverpool'da Diogo Jota, 86'da sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool 36, Fulham ise 24 puana yükseldi.