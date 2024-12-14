İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus evinde Venezia ile 2-2 berabere kaldı.
Maça etkili başlayan Juventus 19. dakikada Federico Gatti ile öne geçti.
İkinci yarıda rakip kalede daha fazla gözüken konuk ekip 61. dakikada Mikael Egill Ellertsson ve 83. dakikada Jay Idzes'in golüyle öne geçti.
90+4. dakikada Dusan Vlahovic penaltıdan skoru tayin etti.
KENAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın 49. dakikada attığı gol VAR'dan gelen uyarı sonrası elleme oynama gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca Kenan 86 dakika sahada kaldı.
Zirve yarışında ağır yara alan Juventus puanını 28 yaptı. Düşme hattında yer alan Venezia ise 10 puana yükseldi.