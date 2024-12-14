3. Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. 15. hafta maçında Bursaspor, Karşıyaka'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bursaspor - Karşıyaka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

3. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 15. hafta maçında Bursaspor ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Karşıyaka maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Müsabaka Ekol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - KARŞIYAKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Anıl, Hamza Gür, Furkan Sakı, Taha Can, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran, Barış Dalkıran, Ahmet İlhan Özek, Sedat Cengiz, İlhan Depe, Mücahit Can Akçay

Karşıyaka: Hakan, Bedirhan Altunbaş, İsmail Güner, Abdülkadir Öksüz, Ferdi Burgaz, Ali Sinan Gayla, Kadir Bakırtaş, Hakan Barış, Sefa Küpeli, Enes Nalbantoğlu, İshak Kurt.

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