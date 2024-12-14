Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Hoffenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.30'da TiviBu Spor 2 ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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