AVS - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Liga Portugal

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. AVS sahasında Benfica'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liga Portugal'da heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde AVS ile Benfica karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVS - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AVS - Benfica maçı 15 Kasım Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.